Приложения для записи с экрана с Ipad 3

Если вы хорошо знакомы с игрой Minecraft и можете снимать результаты строительства как на этом канале, то напишите мне. https://www.youtube.com/channel/UChnMMKE3g4UJ3eQU1JWKcmg Вам не нужно ничего монтировать, лишь отснять нужный материал для видео.