Компания iCase. Занимаемся ремонтом Apple техники и продаем чехлы и аксессуары для iphone. Инстаграм: ufa_icase.

Сайт : icase-service.ru

Задание:

Смонтировать продающее видео куда будет литься рекламный трафик в инстаграмм и вк. Пример ролика тут: https://www.instagram.com/transformator.club/p/BsnIvuKBCGY/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=pbcg0jskcy4b

То есть быстрая смена кадров, на заднем фоне мини видео, затем продающий текст.

На нашем сайте есть видео, оно так же имеется в исходнике, в большом качестве. От туда можно выбрать фрагменты. Также имеется много качественных фото.

Тема видео:

1. Ремонт iPhone и MackBook

2. Широкий ассортимент аксессуаров и чехлов для всех iPhone