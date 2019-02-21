Нужны приложения для записи с экрана с Ipad 3 Обязательно примеры записи с экрана с Ipad 3
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания iCase. Занимаемся ремонтом Apple техники и продаем чехлы и аксессуары для iphone. Инстаграм: ufa_icase.
Сайт : icase-service.ru
Задание:
Смонтировать продающее видео куда будет литься рекламный трафик в инстаграмм и вк. Пример ролика тут: https://www.instagram.com/transformator.club/p/BsnIvuKBCGY/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=pbcg0jskcy4b
То есть быстрая смена кадров, на заднем фоне мини видео, затем продающий текст.
На нашем сайте есть видео, оно так же имеется в исходнике, в большом качестве. От туда можно выбрать фрагменты. Также имеется много качественных фото.
Тема видео:
1. Ремонт iPhone и MackBook
2. Широкий ассортимент аксессуаров и чехлов для всех iPhone
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