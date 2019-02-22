Монтаж простых детских роликов

Необходимо записать эмоциональный положительный отзыв о посещении квеста в реальности. Длина 10 секунд.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно вставлять только звуки и музыку. Вот пример: https://www.youtube.com/watch?v=7JWiaRGDuvk . Пак со звуками скинем, их там штук 15. Музыку тоже скинем. Ролики длятся по минуте. Пишите цену за минуту. Если все будет хорошо, будем заказывать на постоянной основе.
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