Сделать рекламу для истории

ВидеомонтажЗакрыт13 заявок174 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, нужен короткий ролик для истории.

Суть заинтересовать и мотивировать оставить заявку на бесплатный мастер-класс по ускоренному изучению английского языка.

Ссылку на мк дам в ЛС.

В будущем, могу давать еще заказы.

5 лет назад
kuzmich228
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Дизайнер для ИНСТАГРАМА

    $100

    Требуется дизайнер  Задачи : Простой креативный контент, желательно короткие видео с крутой музыкой для инстаграм В заявке указывайте свои расценки и ссылки на примеры работ.

    Видеомонтаж19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать превью для видео на YouTube

    Технические характеристики шаблона:  - формат PSD  - размер картинки 1280 x 720  Идейные рекомендации:  - шаблон должен быть универсальным для всего канала  - схема превью: картинка или фото Марго + название видео  - цветовая схема - желательно придерживаться цветовой гаммы, заложенной ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Видео презентация

    Необходим короткий 3-х минутныи видеоролик-мультимедия презентация (без актеров - просто мульт картинки) для crowdfunding. Продукт есть, имя есть, компания есть.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Смонтировать продающее видео

    Компания iCase. Занимаемся ремонтом Apple техники и продаем чехлы и аксессуары для iphone. Инстаграм: ufa_icase. Сайт : icase-service.ru  Задание: Смонтировать продающее видео куда будет литься рекламный трафик в инстаграмм и вк. Пример ролика тут: https://www.instagram.com/transformator.club/p/BsnIvuKBCGY/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=pbcg0jskcy4b То есть быстрая смена ...

    Видеомонтаж23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Видео Интро + отбивки + плашки + конечная отбивка

    На серию видео необходимо создать заставку, короткие обивки и плашки для видео Есть логотип (PSD) и нарезка видео Нужно - активная заставка на начало, примерно 7-10 секунд - отбивка 1-2 сек - плашка под представление человека (с редактированием текста) - Плашка под цитаты ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Обучить трекингу объектов

    Необходимо обучить трекингу объектов (кружки, стрелки) в FCPX или в Premiere Pro Необходимо привязывать стрелки и кружки к людям, чтобы сфокусировать внимание зрителя на определенных объектах Стоимость? Готовность начать?

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад