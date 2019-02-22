Сделать рекламу для истории

Компания iCase. Занимаемся ремонтом Apple техники и продаем чехлы и аксессуары для iphone. Инстаграм: ufa_icase. Сайт : icase-service.ru Задание: Смонтировать продающее видео куда будет литься рекламный трафик в инстаграмм и вк. Пример ролика тут: https://www.instagram.com/transformator.club/p/BsnIvuKBCGY/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=pbcg0jskcy4b То есть быстрая смена ...