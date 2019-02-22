Дизайнер для ИНСТАГРАМА

Добрый день! Нужен 40-60 сек ролик из движущихся картинок с графиками и т.д. Сюжет: 1. Создать проблему- переживаете за безопастность своего дома, работают ли ваши сотрудники в офисе, все ли в порядке в вашем заведении. 2. Думаете как за ...