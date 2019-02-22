Дизайнер для ИНСТАГРАМА

$100
ВидеомонтажЗакрыт19 заявок344 просмотра
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Требуется дизайнер 

Задачи :

Простой креативный контент, желательно короткие видео с крутой музыкой для инстаграм

В заявке указывайте свои расценки и ссылки на примеры работ.

5 лет назад
iramikh
Ирина 
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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