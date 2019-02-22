Сделать превью для видео на YouTube

ВидеомонтажЗакрыт10 заявок280 просмотров
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Технические характеристики шаблона: 

- формат PSD 

- размер картинки 1280 x 720 

Идейные рекомендации: 

- шаблон должен быть универсальным для всего канала 

- схема превью: картинка или фото Марго + название видео 

- цветовая схема - желательно придерживаться цветовой гаммы, заложенной в Я-концепцию Маргариты http://joxi.ru/a2Xq8ZvF18P7bA 

- заложить в шаблон возможность цветового (фонового) выделения превью отдельных рубрик 

Выполнить на базе шаблона превью для двух видео: 

Видео 1: https://youtu.be/L3SMFgw-1vo 

Заголовок: Девчонки, не предавайте себя! 

Плейлист (рубрика): Женские секреты. Чувствуй и ощущай 

Размер картинки: 1280 x 720 

Формат: png 

объем не более 2 Мб 

Видео 2: https://youtu.be/BFeLt3IY0JU 

Заголовок: Как привлечь придурка. День 1 

Плейлист (рубрика): Марафон "Как привлечь придурка" (записи всех дней марафона) 

Размер картинки: 1280 x 720 

Формат: png 

объем не более 2 Мб

5 лет назад
kliminaworkzilla
Лидия Климина 
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
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