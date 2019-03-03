Конвертировать видео файлик с формата 4 на 3 в 16 на 9 без обрезки

Снять на телефон видео приветствие со своего рабочего места по образцу https://yadi.sk/i/7wD0DRjVrXt8BA Пол не важен, возраст на вид от 25 до 45 лет. Форма одежды не халат, не пижама, не растянутая футболка примерно как на видео. ...