Монтаж простых детских роликов

ВидеомонтажЗавершен1 заявка132 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно вставлять только звуки и музыку. Вот пример: https://www.youtube.com/watch?v=7JWiaRGDuvk . Пак со звуками скинем, их там штук 15. Музыку тоже скинем. Ролики длятся по минуте. Пишите цену за минуту. Если все будет хорошо, будем заказывать на постоянной основе. 

5 лет назад
MatthewMad
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Akagitsune
Илья 
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$18
1 день
WMZ
Делает дешево, но не понимает, что происходит.
Прекрасный заказчик, четкое T3, быстрая оплата. Рекомендую!
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