Toiv0

Алексей Toiv0

 
34 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Видеомонтаж, цветокоррекция, компоузинг (кеинг, трекинг), моушн графика, стоп моушн, обработка фото
  • Работаю с фото, видео и графикой. Монтаж коротких форм и полноценных программ. Монтаж многокамерной съемки. Цветокоррекция.  Работа со звуком.
  • Tracking, Keying, Cleanup
  • Создание видеокреативов для Facebook и Instagram
  • Создание Motion graphics
  • Создание stop motion роликов
  • Видеосъемка.
  • Владение софтом : Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Final Cut Pro X, DaVinci Resolve, Edius Pro.
PhotoshopAfter Effects
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
vavalll
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Монтаж минутных роликов
Отлично все сделал, сразу въехал что мне нужно и сделал в срок. Рекомендую! Буду обращаться еще!
С заказчиком приятно иметь дело. Все четко и понятно. Оплата проведена сразу по выполнению работы
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