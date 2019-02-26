Видеомонтаж, цветокоррекция, компоузинг (кеинг, трекинг), моушн графика, стоп моушн, обработка фото
- Работаю с фото, видео и графикой. Монтаж коротких форм и полноценных программ. Монтаж многокамерной съемки. Цветокоррекция. Работа со звуком.
- Tracking, Keying, Cleanup
- Создание видеокреативов для Facebook и Instagram
- Создание Motion graphics
- Создание stop motion роликов
- Видеосъемка.
- Владение софтом : Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Final Cut Pro X, DaVinci Resolve, Edius Pro.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Music Video Bangkot_Gulya Uyava103 просмотра
- Fashion Event. Insta Stories128 просмотров
- FitnessApp. Vertical99 просмотров
- Step Travel. Promo135 просмотров
- Fashion..People129 просмотров
- Biyon Kattilathu. Promo95 просмотров
- Music Visualization.Bangkot_Do shochu68 просмотров
- Sales. Insta Stories98 просмотров
- Streetwear.two girls138 просмотров
- Backstage cc131 просмотр
- Wake Park70 просмотров
- Find Out. Tesla80 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
5 лет назад
Отлично все сделал, сразу въехал что мне нужно и сделал в срок. Рекомендую! Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
С заказчиком приятно иметь дело. Все четко и понятно. Оплата проведена сразу по выполнению работы