Смонтировать видео с фотографий и видео с муз (слайд-шоу)

ВидеомонтажЗакрыт23 заявки244 просмотра
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Смонтировать видео с фотографий и видео с муз (слайд-шоу) с заданным расширением;

- муз. есть в наличии;

- фотографии есть;

- видео-вставки есть;

- нужно только замазать номер машины на видео.

Вообщем самый простейший ролик с переходами между фото (исчезновение).

5 лет назад
black-mother
Мари 
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
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