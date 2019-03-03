Монтаж видеороликов для Instagram

ВидеомонтажЗавершен25 заявок353 просмотра
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Ищем человека для создания роликов для Instagram.

Длительность от 20 секунд до 1 минуты.

Позитивная и не сложная задача, контент брать из любых существующих фото видео, накладывать музыку и нужный текст.

На данный момент нужен ролик в один из самых красивых городов Польши.

5 лет назад
tusovki
Михаил 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
igorpacharu
Игорь Пача 
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$2
1 день
Отличная работа! Игорь хорошо чувствует и смысл и музыку при монтаже. Был все время на связи и оперативно вносил правки. Рекомендуем!
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