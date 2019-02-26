Монтаж простых детских роликов.

Что нужно сделать: снять несколько планов для перебивок в документальный фильм, посвящённый благоустройству парков в разных городах. Где: Гагринский Парк; пространство рядом со зданием УФАС и вид с улицы Жигалиной. Кадры должны представлять художественную ценность, так как ...
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Нужно вставлять только звуки и музыку. Вот пример: https://www.youtube.com/watch?v=7JWiaRGDuvk . Пак со звуками скинем, их там штук 15. Музыку тоже скинем. Цена 100 руб/минута. Если все будет хорошо, будем заказывать на постоянной основе.
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