Монтаж простых детских роликов.

ВидеомонтажЗакрыт39 заявок369 просмотров
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Нужно вставлять только звуки и музыку. Вот пример: https://www.youtube.com/watch?v=7JWiaRGDuvk . Пак со звуками скинем, их там штук 15. Музыку тоже скинем. Цена 100 руб/минута. Если все будет хорошо, будем заказывать на постоянной основе. 

5 лет назад
MatthewMad
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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