Простая видеосъёмка в Симферополе на полдня

Ищем человека для создания роликов для Instagram. Длительность от 20 секунд до 1 минуты. Позитивная и не сложная задача, контент брать из любых существующих фото видео, накладывать музыку и нужный текст. На данный момент нужен ролик в один ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что нужно сделать: снять несколько планов для перебивок в документальный фильм, посвящённый благоустройству парков в разных городах.
Где: Гагринский Парк; пространство рядом со зданием УФАС и вид с улицы Жигалиной.
Кадры должны представлять художественную ценность, так как должны будут использоваться в документальном фильме как иллюстрация того, о чём рассказывает автор.
Какие требования к видео: нужно снимать горизонтально, без рывков, без тряски, без автонастроек (!).
Почему важно снимать без автонастроек? Чтобы не было изменение баланса белого, экспозиции и прочего. Если есть возможность, необходимо отключить автонастройки, если нет — постараться снимать без изменения уровня освещенности снимаемого объекта. Грубо говоря, таким изменением может быть выход из-за тучи или, наоборот исчезновение солнца, а также попадание в кадр источника света типа фонаря или что-то аналогичное.
Один видеофрагмент должен быть продолжительностью не менее 10 секунд! Можно больше.
Какие типы видеофрагментов могут быть?
Статичный: съёмки какого-то объекта или плана, камера не двигается.
Динамичный: съёмка, когда оператор медленно и равномерно поворачивается в сторону на 30-180 градусов.
Формат видео: не менее FullHD: 1920х1080, если есть возможность в более высоком — отлично.
Общие рекомендации по съёмке.
Оптимально снимать в светлое время суток, без прямого солнечного света, чтобы не было резких теней. Если есть солнце, то оптимально, если оно будет за спиной у оператора, чтобы не было засветов или пересветов.
Выполнить съёмку нужно до 3 марта, размер вознаграждения обсуждаем.
Подробности о съёмках на вышеперечисленных локациях мы вышлем, когда договоримся об условиях.
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