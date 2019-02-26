Простая видеосъёмка в Симферополе на полдня

$15
ВидеомонтажЗакрыт1 заявка136 просмотров
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Что нужно сделать: снять несколько планов для перебивок в документальный фильм, посвящённый благоустройству парков в разных городах.

Где: Гагринский Парк; пространство рядом со зданием УФАС и вид с улицы Жигалиной.

Кадры должны представлять художественную ценность, так как должны будут использоваться в документальном фильме как иллюстрация того, о чём рассказывает автор.

Какие требования к видео: нужно снимать горизонтально, без рывков, без тряски, без автонастроек (!).

Почему важно снимать без автонастроек? Чтобы не было изменение баланса белого, экспозиции и прочего. Если есть возможность, необходимо отключить автонастройки, если нет — постараться снимать без изменения уровня освещенности снимаемого объекта. Грубо говоря, таким изменением может быть выход из-за тучи или, наоборот исчезновение солнца, а также попадание в кадр источника света типа фонаря или что-то аналогичное.

Один видеофрагмент должен быть продолжительностью не менее 10 секунд! Можно больше.

Какие типы видеофрагментов могут быть?

Статичный: съёмки какого-то объекта или плана, камера не двигается.

Динамичный: съёмка, когда оператор медленно и равномерно поворачивается в сторону на 30-180 градусов.

Формат видео: не менее FullHD: 1920х1080, если есть возможность в более высоком — отлично.

Общие рекомендации по съёмке.

Оптимально снимать в светлое время суток, без прямого солнечного света, чтобы не было резких теней. Если есть солнце, то оптимально, если оно будет за спиной у оператора, чтобы не было засветов или пересветов.

Выполнить съёмку нужно до 3 марта, размер вознаграждения обсуждаем. 

Подробности о съёмках на вышеперечисленных локациях мы вышлем, когда договоримся об условиях.

5 лет назад
shepelev96
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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