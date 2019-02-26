Снять+смонтировать видео подобное карте Халва, с скрытой рекламой

https://www.youtube.com/watch?v=_BsKZ4kpE74 - грамотный маркетинг

нужно тоже самое только про другую подобную карту

типа такого видео сделать стоит, снять смонтировать.

бюджет не более 3000р, оплата в твердой криптовалюте BarterCoin - смотрите что это, и главное условие никаких жалоб на эту систему - она такая какая есть.