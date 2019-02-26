Инфографика – обзорное видео по сервису

Привет!

Есть сайт - поисковый сервис для аптек, позволяет находить лекарства по лучшей цене. Нужно сделать демонстрационное видео меньше минуты, где инфографикой и скринкастами показать возможности сервиса, насколько он удобен и донести смыслы о посещаемости сервиса, его охвате, количестве регионов и т.п.

Пример: https://www.youtube.com/watch?v=aI7vjFqJWwo

СДЕЛАТЬ НУЖНО К ВОСКРЕСЕНЬЮ. Если не располагаете нужным временем - не отвечайте, пожалуйста.

Присылайте подобные проекты в качестве примера, все обязательно посмотрим.