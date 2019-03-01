Сделать стрим на 3-5 мин "BarterCoin развод или нет?" (в твиче)

в видео показать как выводится стартовый депозит, как берется займ, как происходят покупки, и какие смс транзакции приходят оттуда. как переводы работают с карты на карту.

Как происходит пополнение счета.

Бюджет 1000р, оплата через BarterCoin, оттуда выводите сами куда Вам надо - смотрите систему, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.