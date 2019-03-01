Сделать заставку для канала на Ютубе

ВидеомонтажЗакрыт21 заявка311 просмотров
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Есть логотип для интернет магазина https://pnc24.ru, планируется серия роликов по теме 

продукции: БАДы, масла, здоровое питание

Нужно сделать заставку для канала на основании логотипа.

5 лет назад
svitalys
Виталий 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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