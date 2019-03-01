Сделать заставку для канала на Ютубе

https://www.youtube.com/watch?v=_BsKZ4kpE74 - грамотный маркетинг нужно тоже самое только про другую подобную карту типа такого видео сделать стоит, снять смонтировать. бюджет не более 3000р, оплата в твердой криптовалюте BarterCoin - смотрите что это, и главное условие никаких жалоб на ...
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Есть логотип для интернет магазина https://pnc24.ru, планируется серия роликов по теме
продукции: БАДы, масла, здоровое питание
Нужно сделать заставку для канала на основании логотипа.
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