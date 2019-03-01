Заменить объект на видео

ВидеомонтажЗакрыт14 заявок263 просмотра
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Добрый день. Нужно заменить изображение на экране проектора в видео. Длина видео полторы минуты.

Пример видео(в заказе будет другое) https://www.youtube.com/watch?v=TbpLoxXZOlk

Я не знаю сколько стоят такие услуги, все обсуждаемо.

Жду ваши предложения. Только люди с опытом.

5 лет назад
carel
34 годаШвейцария
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад