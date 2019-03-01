в видео показать как выводится стартовый депозит, как берется займ, как происходят покупки, и какие смс транзакции приходят оттуда. как переводы работают с карты на карту. Как происходит пополнение счета. Бюджет 1000р, оплата через BarterCoin, оттуда выводите ...
Главная цель — создание небольшого (90–120 секунд) видеоролика
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Главная цель — создание небольшого (90–120 секунд) видеоролика- PRIMER ROLIKA PO SILKE:
SNIMAJEM V ISPANII, V GORODE TARRAGONA, & V REGIONE KATALONII.
VSIA RABOTA TREBYJET 10-12 DNEY PROVODIT S NAMI V LAGERE V ISPANII.
VREMYA RABOTI 14-27 JULIA 2019.
NEOBHODIMOE SNIMAT ISHODNOE VIDEO, SDELAT VIDEO MONTAZH, ETC, & PREDOSTAVIT POD KLYCH PROMO VIDEO PO LAGERY, KAK NA PRIMERE VIDEO KOTORIY EST PO SILKE V YOUTUBE.
NASH SAIT: www.englishquestcamp.com
NEOBHODIMOE PROVODIT 10-12 DNEY V LAGERE V ISPANII.
Что указать в заявке:
1) Ссылку на видео-пример
2) Стоимость создания 1-го полноценного видео, в случае если Вы будете выбраны исполнителем для всего проекта.
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