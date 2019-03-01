Главная цель — создание небольшого (90–120 секунд) видеоролика

ВидеомонтажЗакрыт21 заявка409 просмотров
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Главная цель  — создание небольшого (90–120 секунд) видеоролика- PRIMER  ROLIKA PO SILKE:

https://youtu.be/LEdLfMDPODE

SNIMAJEM V ISPANII, V GORODE TARRAGONA,  & V REGIONE KATALONII.

VSIA RABOTA TREBYJET 10-12  DNEY PROVODIT S NAMI V LAGERE V ISPANII.

VREMYA RABOTI 14-27 JULIA 2019.

NEOBHODIMOE SNIMAT ISHODNOE VIDEO, SDELAT VIDEO MONTAZH, ETC, & PREDOSTAVIT POD KLYCH PROMO VIDEO PO LAGERY, KAK NA PRIMERE VIDEO KOTORIY EST PO SILKE V YOUTUBE.

NASH SAIT: www.englishquestcamp.com

NEOBHODIMOE PROVODIT 10-12 DNEY V LAGERE V ISPANII.

Что указать в заявке:

1) Ссылку на видео-пример

2) Стоимость создания 1-го полноценного видео, в случае если Вы будете выбраны исполнителем для всего проекта.

5 лет назад
EnglishQuest
59 летКипр
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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