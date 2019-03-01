Главная цель — создание небольшого (90–120 секунд) видеоролика

Не больше 1 мин. Нарезка видео, диктор. Эффектно и креативно. Предоставляю лишь производственные ролики по 5-10 сек, описание и логотип. Продакшн весь ваш. Материал еще не отснят, если есть идеи по съемке будет еще лучше.