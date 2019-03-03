Сделать рекламный бизнес-ролик типа слайд-шоу

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Для инстаграмма сделать ролик, типа слайд-шоу.Идея ролика: реклама кассовых аппаратов.Продолжительность: средняя, для инстаграмма.Музыка: не обязательна или не навязчива.Срок: 1, 2, 3 дня.Условия оплаты: главное, чтобы с гарантией выполнения.Дополнительные требования:Идея(типа сценария) есть, нужно создать.Сценарий:1 слайд - Текст сверху, внизу 3 вида ККМ.2 слайд - Текст "Уходит", а ккм на весь фон, слайд мутнеет и в центре слова.3 слайд - Реклама 1 вида ккм, название цена фото модели (на свое усмотрение эффекты, можно стиранием, можно появлением)4 слайд - тоже 2-го вида5 слайд - тоже 3- го вида.и заново ...
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