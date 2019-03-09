Заставка для видеороликов Youtube

ВидеомонтажЗавершен22 заявки657 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для канала на Youtube по тематике хоккей необходимо сделать современную динамичную заставку высокого качества видео на 10 секунд с использованием логотипа (в прикрепленном файле) и названия компании со звуковым сопровождением. Можно использовать кадры из различных видео NHL. Логотип есть в различных форматах (PNG, AI, EPS, JPEG).

5 лет назад
vapor
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
NikolayVFX
Николай 
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад
$25
2 дня
Работа выполнена быстро, качественно, креативно и оправдала ожидания полностью. Буду обращаться в дальнейшем.
С оплатой проблем нет, заказчик на связи. К сотрудничеству рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Сделать стрим на 3-5 мин "BarterCoin развод или нет?" (в твиче)

    $15

    в видео показать как выводится  стартовый депозит, как берется займ, как происходят покупки, и какие смс транзакции приходят оттуда. как переводы работают с карты на карту. Как происходит пополнение счета. Бюджет 1000р, оплата через BarterCoin, оттуда выводите ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно сделать краткий обзор на сервиса

    Здравствуйте нужно сделать краткий обзор сервиса. Текст я предоставляю что нужно что нужно озвучить и что куда нажимать, я все распишу. Нужно будет сделать обзор на этот сервис bustool.pro Мне интересны сроки и цена на обзор сервиса. Если вы ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Главная цель — создание небольшого (90–120 секунд) видеоролика

    Главная цель  — создание небольшого (90–120 секунд) видеоролика- PRIMER  ROLIKA PO SILKE: [url=https://youtu.be/LEdLfMDPODE]https://youtu.be/LEdLfMDPODE[/url] SNIMAJEM V ISPANII, V GORODE TARRAGONA,  &amp; V REGIONE KATALONII. VSIA RABOTA TREBYJET 10-12  DNEY PROVODIT S NAMI V LAGERE V ISPANII. VREMYA RABOTI 14-27 JULIA ...

    Видеомонтаж21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Заменить объект на видео

    Добрый день. Нужно заменить изображение на экране проектора в видео. Длина видео полторы минуты. Пример видео(в заказе будет другое) [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTbpLoxXZOlk]https://www.youtube.com/watch?v=TbpLoxXZOlk[/url] Я не знаю сколько стоят такие услуги, все обсуждаемо. Жду ваши предложения. Только люди с опытом.

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать заставку для канала на Ютубе

    Есть логотип для интернет магазина https://pnc24.ru, планируется серия роликов по теме  продукции: БАДы, масла, здоровое питание Нужно сделать заставку для канала на основании логотипа.

    Видеомонтаж21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Смонтировать рекламное видео для автосервиса.

    Не больше 1 мин. Нарезка видео, диктор. Эффектно и креативно.  Предоставляю лишь производственные ролики по 5-10 сек, описание и логотип. Продакшн весь ваш.  Материал еще не отснят, если есть идеи по съемке будет еще лучше.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Инфографика – обзорное видео по сервису

    Привет! Есть сайт - поисковый сервис для аптек, позволяет находить лекарства по лучшей цене. Нужно сделать демонстрационное видео меньше минуты, где инфографикой и скринкастами показать возможности сервиса, насколько он удобен и донести смыслы о посещаемости сервиса, ...

    Инфографика
    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад