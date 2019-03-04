Нужно сделать скринкаст обзор на сервиса

Здравствуйте нужно сделать скринкаст обзор сервиса на 10-15 минут. Текст я предоставляю что нужно что нужно озвучить и что куда нажимать, я все распишу.

Нужно будет сделать скринкаст обзор на этот сервис bustool.pro

Примеры скринкастов

https://www.youtube.com/watch?v=vYSKA00ojoc&t=426s

https://www.youtube.com/watch?v=yjR_dpdwOGs&t=228s

В таком формате мне графика ненужна в видео.

Мне интересны сроки и цена на обзор сервиса.

Если вы дочитали пишем в начале заявки bustool