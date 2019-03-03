Закончить проект в Adobe After Effects

Есть 40 минутное видео (программа). Необходимо сделать заставку перед и после видео (Video In / Video Out) из отдельно снятых видео (материал предоставляем, 4К, 60FPS, ProRes 4.2.2). Примеры: [url=https://videohive.net/item/fitness-trailer/23369279?s_rank=44]https://videohive.net/item/fitness-trailer/23369279?s_rank=44[/url] (эффекты с светом) [url=https://videohive.net/item/film-light-logo/21604793?s_rank=7]https://videohive.net/item/film-light-logo/21604793?s_rank=7[/url] (дымка) [url=https://videohive.net/item/reflection-slides-intro/18062135?s_rank=28]https://videohive.net/item/reflection-slides-intro/18062135?s_rank=28[/url] (переходы как через изломанное стекло) Качество должно быть ...
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Мной приобретена лицензия на After Effects Project https://videohive.net/item/glitchy-fire-smoke-logo/21257618Нужно вставить в проект мой лого + аудио фрагмент.В превью ориентируемся на 2 ролика. 1-й ролик с 1-й сек.2-й ролик с 17 сек.Выводим 2 видео (Fire и Smoke) в формате - mp4, 1080p HD, 60 кадр/с
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