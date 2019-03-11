Монтаж видеофайлов - создать из 3 частей видеоролика Один полный

Скачать исходные материалы можно здесь: https://www.sendspace.com/file/ck7r4b

Операции по монтажу примитивные - нужно будет обрезать верхнюю строчку с названием Bandicam, чтобы ее не видели пользователи. А также улучшить записанный голос диктора, сделав его по возможности громче, а фоновый "шум" еще тише. Видеоряд в ролике попытаться сделать почетче, чтобы не было размытостей как сейчас.

По времени - как нужно скомпановать файлы:

Часть 1: с 1-ой секунды, после щелчка, со слова "Здравствуйте" - до 4 мин. 20 секунды, когда уходит страница ожидания с крутящимся колесиком

Часть 2: с 1-ой секунды, после щелчка - до 2 мин. 12 секунды, когда уходит страница ожидания с крутящимся колесиком

Часть 3: с 1-ой секунды, после щелчка, со слов "И видим результат" - до последней секунды ролика, до конца