Требуется моушн-дизайнер на канал Youtube

Здравствуйте нужно сделать скринкаст обзор сервиса на 10-15 минут. Текст я предоставляю что нужно что нужно озвучить и что куда нажимать, я все распишу. Нужно будет сделать скринкаст обзор на этот сервис bustool.pro Примеры скринкастов https://www.youtube.com/watch?v=vYSKA00ojoc&t=426s https://www.youtube.com/watch?v=yjR_dpdwOGs&t=228s В таком формате мне графика ...