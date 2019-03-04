Требуется моушн-дизайнер на канал Youtube

ВидеомонтажЗакрыт14 заявок258 просмотров
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Для оформления авторского канала на ютуб на трейдерскую тематику требуется моушн-дизайнер.

Надо сделать перебивки, заставки и т.п.

Убедительная просьба, в письме помимо того, что Вы такой классный - покажите Ваши реальные аналогичные работы. 

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5 лет назад
Fnikolaev2018
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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