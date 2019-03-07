Смонтировать ролик с коптера

ВидеомонтажЗакрыт44 заявки343 просмотра
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Есть съемки с квадрокоптера.

Есть текстовка.

Нужно сделать аналогичное видео https://www.youtube.com/watch?v=-fsMBN3721c длиной не более минуты.

Т.е. склеить несколько роликов, добавить пару лого, тексты. 

5 лет назад
benefitm
Михаил 
53 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
32 отзыва
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