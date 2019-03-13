Монтаж видео

Ищу специалиста по работе с видео контентом. Правки не значительные (обрезка и вставка титров).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Видеоролик 2 минуты
Нужно будет сделать преролл (нарезка видео-моментов) в сумме 8 секунд и добавить к основному видео, которое длиться 1 мин 40 сек
При этом желательно поменять контраст и тд (не разбираюсь в этом)
Также убрать легкий фонящий шумок от кондиционера
Прошу указать сроки (зависит нам, чтобы по-быстрее было)
Цену в рублях
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