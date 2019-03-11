Видео-презентация конференции на 20-35 сек

Продолжительность отзыва всего 40–60 сек., от вас требуется: - прочитать и запомнить сценарий (текст отзыва готов) - убедительно воспроизвести его в камеру. - Личная встреча, в центре Москвы. !Театральное образование не нужно, если вы сможете артистично и убедительно войти ...
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Привет, уважаемый фрилансер-видеомейкер. Мне нужна твоя помощь)
Нужно сделать небольшую, но топовую видео-презентацию конфы.
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