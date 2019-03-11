Видео-презентация конференции на 20-35 сек

Скачать исходные материалы можно здесь: [url=https://www.sendspace.com/file/ck7r4b]https://www.sendspace.com/file/ck7r4b[/url] Операции по монтажу примитивные - нужно будет обрезать верхнюю строчку с названием Bandicam, чтобы ее не видели пользователи. А также улучшить записанный голос диктора, сделав его по возможности громче, а фоновый ...