Требуются люди для записи видео-отзывов для размещения на сайте.

Продолжительность отзыва всего 40–60 сек., от вас требуется:

- прочитать и запомнить сценарий (текст отзыва готов)

- убедительно воспроизвести его в камеру.

- Личная встреча, в центре Москвы.

!Театральное образование не нужно, если вы сможете артистично и убедительно войти в роль и сделать так, чтобы зрители вам поверили!

Нам подходят:

Мужчины и Женщины - от 35 до 60 лет. Славянской внешности.

Если заинтересованы, нужно выслать свое фото и данные: Фио, номер телефона.

На почтовый ящик.