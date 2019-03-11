Требуются люди для записи видео-отзывов для размещения на сайте.

$15
ВидеомонтажЗакрыт1 заявка182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Продолжительность отзыва всего 40–60 сек., от вас требуется: 

- прочитать и запомнить сценарий (текст отзыва готов)

- убедительно воспроизвести его в камеру. 

- Личная встреча, в центре Москвы.

!Театральное образование не нужно, если вы сможете артистично и убедительно войти в роль и сделать так, чтобы зрители вам поверили! 

Нам подходят:

Мужчины и Женщины - от 35  до 60 лет. Славянской внешности.

Если заинтересованы,  нужно выслать свое фото и данные: Фио, номер телефона.

На почтовый ящик.

5 лет назад
CrossZel
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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