Сверстать одну страницу по макету psd

Нужно сверстать одну страницу (Автострахование) для сайта granat.mcdir.ru/ . Файл psd скину при личном общении. В качестве примера можете посмотреть на главную страницу сайта, верстать нужно будет первый блок с картинкой и формой, и 2-ой блок под ним примерно так же как на главной странице. Сайт сделан на CMS Joomla 3.

Оплата поэтапно либо в конце