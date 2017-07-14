Сверстать ленд

HTML-версткаЗавершен51 заявка529 просмотров
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нужно сверстать простой лендинг,дизайн есть

6 лет назад
digin
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
gixo
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$10
1 день
всё сделанно
Здравствуйте! Здесь только положительные и отрицательные отзывы, серединки нет, я бы серединку выбрал(серый значок то есть), т.к. если работа все же оплачена, думаю отрицательный отзыв не очень правильно оставлять. Вот думаю здесь еще свое мнение о ru фрилансе оставить, т.к. данный заказчик сделал многое из того, о чем напишу. --- По фрилансу в целом и о данном заказе. * Очень непросто, когда у тебя мало отзывов на какой-нибудь бирже фриланса, понятно, что приходится браться порой за весьма низкооплачиваемую работу, но удивительно не это, а удивляет отношение некоторых людей(заказчиков то есть) к тебе. Вот например в данном заказе(заказ на верстку был), был неплохой макет, но при этом не было ТЗ, ну и пусть, но те немногие возникающие вопросы, приходилось переспрашивать по нескольку раз, каждый раз ответ порой приходил весьма не сразу, в крайне сокращенной форме, без каких-либо пояснений, один раз мне пришел просто скриншот, который мог много что означать, и из-за такого ответа, мне пришлось переспрашивать еще раз, а очередной ответ мог прийти с задержкой, при этом, в общении не о какой доброжелательности не могло быть и речи, крайне неуважительное отношение, всякое приветствие исчезло и любая благодарность отсутствует. * Еще интересная особенность, когда ты берешь заказ без всякой предоплаты или "безопасной сделки"(это издержки малой репутации, в виде отзывов), далее полностью и в срок его выполняешь, показываешь на своем хостинге(верстку например), полностью рабочий вариант, а тебе еще предлагают вначале файлы передать/или на хостинг заказчика залить, а только потом оплатить, при этом это делается в такой манере, что это само собой разумеющееся, а отказ воспринимается как "дерзость", данный заказчик согласился вначале оплатить, а затем получил файлы, но бывает, что просто отказываются платить, пока ты целиком свою работу не передашь(напомню, что это может происходить без всякой предоплаты, "безопасной сделки" а порой даже без выбора тебя исполнителем к заказу). * Правки, коротко напишу, порой прямо предлагается переделать что-нибудь или сделать что-нибудь дополнительное, чего явно не было в заказе, при этом всякое предложение дополнительной оплаты отсутствует. * Справедливости ради напишу, что бывают и другие заказчики, когда ты выполняешь крайне низкооплачиваемую работу на фрилансе и делаешь ее отлично, они могут сами предложить увеличить оплату, но это видимо редкость. --- Итого. Можно, в силу неизбежности, браться за крайне низкооплачиваемую работу с крайне неуважительным к тебе отношением, но внутри стоит стремиться оставаться свободным и не унижаться. Жаль, что люди порой так относятся друг к другу; ну что же, да получит каждый по делам своим. Спасибо за внимание!
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