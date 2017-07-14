Реализовать html форму с отправкой на email

Шаблон не сложный. Макет в psd. Задача срочная, сверстанный макет нужен завтра к вечеру. Нужен опытный исполнитель. Указывайте стоимость работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется реализовать html форму по макету и организовать отправку формы на указанный email.
Макет в приложении.
Оставляете заявки с ценой и временем реализации.
(при нажатии на выбрать услугу происходит дропдаун выборки, в зависимости от выбранного подгружается форма).
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