Верстка типового этажа здания планировки квартир. Raphael.js

HTML-версткаЗакрыт1 заявка171 просмотр
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Здравствуйте, уважаемые коллеги. Задача следующая. Есть изображение планировки квартир типового этажа (аналог изображения прикреплен). Требуется сверстать в svg c использованием raphael.js или других аналогов, чтобы при наведении на определенную область данная область подсвечивалась и внизу можно было выводить определенные данные о квартире. + Выделенная область должна быть ссылкой.

Всего 10-12 квартир.

Сроки - 1 день.

Бюджет 10-20$.

6 лет назад
R0bert
31 годТаиланд
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
romanenkopetr
32 годаСША
6 лет в сервисе
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