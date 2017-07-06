Верстка типового этажа здания планировки квартир. Raphael.js

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Задача следующая. Есть изображение планировки квартир типового этажа (аналог изображения прикреплен). Требуется сверстать в svg c использованием raphael.js или других аналогов, чтобы при наведении на определенную область данная область подсвечивалась и внизу можно было выводить определенные данные о квартире. + Выделенная область должна быть ссылкой.

Всего 10-12 квартир.

Сроки - 1 день.

Бюджет 10-20$.