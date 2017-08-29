Верстка онлайн магазин, резина + адаптив

HTML-версткаЗавершен8 заявок213 просмотров
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Приветствую, необходимо сделать верстку, проект большой, сложный, нужен опыт.

оплата почасовая, расчитывайте на день, два.

можем начать прямо сейчас. оплата яндексденьги, но можно и другие варианты.

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6 лет назад
Serverx
Сервер 
51 годГермания
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
milanist
Артур 
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$5
2 дня
рекомендую к сотрудничеству, если Артур на связи, то работает быстро и качественно.
Рекомендую к сотрудничеству, точная постановка задачи, выплата в срок.
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