Адаптивная верстка макета

сделать верстку
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Здравствуйте!
нужна адаптивная верстка по макету
1. все заголовки в макете картинками (не шрифт)
2. блоки все полностью кликабельные ссылки (мастерпланирование. архитектура, дизайн и т.д)
3. максимальное соответствие макету
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