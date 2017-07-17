Адаптивная верстка макета

HTML-версткаЗавершен28 заявок399 просмотров
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Здравствуйте!

нужна адаптивная верстка по макету

1. все заголовки в макете картинками (не шрифт)

2. блоки все полностью кликабельные ссылки (мастерпланирование. архитектура, дизайн и т.д)

3. максимальное соответствие макету

6 лет назад
pavelseo
Павел 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
DmitriyPhomin
Руслан 
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$70
3 дня
Мы очень довольны работой. Проект был сложный, конечный заказчик был просто адовый, но Руслан со всем справился, и при этом был очень исполнителен. Максимально позитивно и стойко встречал все "прихоти" заказчика. Всем рекомендуем.
Очень был рад сотрудничеству с Вами! Понятно ставят задачи, отвечают на все вопросы, возникающие по ходу выполнения проекта, с оплатой никаких проблем. Нашим сотрудничеством остался более чем доволен. Рекомендую!
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