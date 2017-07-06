Сделать таблицу в MODX красиво на мобильных

Конкретно. вот сайт - http://sk-oblstroy.ru/

На главной- два блока с картинками- см. скрин. раз и двас

На мобильных они отображаются как списки сверху вниз. если добавить туда картинки, то сначала названия, потом картинки.

вот так. скрин-"моб".

а надо примерно вот так - скрин- 2017-07-06_190630 то есть большая картинка и название-ссылка или на картинке или на названии не суть

В админке свёрстано таблицей.

надо как-то по другому. Кто может?