Требуется верстальщик HTML для работы над редизайном - срочно

ТЗ пришлю в скайп!

- уверенное знание HTML5, CSS3

- хорошо знаком с рядом графических программ и базовых технологий для уверенной работы с макетами от дизайнеров

- базовое знание js

Полная оплата по факту готовности! Возможен аванс после части выполненных работ не более 20%

Отчёт на хостинге каждые 30 минут

Сроки завтра к вечеру! Сегодня первую часть работ выполнить

Бюджет 6 000 рублей

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