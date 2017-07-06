Требуется опытный WEB-Разработчик, верстка сайта

Требуется верстальщик HTML для работы над редизайном - срочно ТЗ пришлю в скайп! - уверенное знание HTML5, CSS3 - хорошо знаком с рядом графических программ и базовых технологий для уверенной работы с макетами от дизайнеров ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно чтобы верстальщик сверстал страницу,, адаптивную и кроссбраузерную!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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