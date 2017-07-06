Требуется опытный WEB-Разработчик, верстка сайта

Есть утвержденный дизайн адаптивного сайта, сложенный в psd. (320/768/1280px) Посмотреть можно по [url=https://drive.google.com/drive/folders/0B8AACZfhOxTZQUxHMWFhNEg3MUU?usp=sharing]ссылке[/url]. [b]Необходимо сверстать адаптивный сайт и привязать к Битриксу. ВНИМАНИЕ!!! Отдельно верстка не интересует![/b] Сайт, с которого все содрано по функционалу [url=http://esipovich.ru/index.html]ESIPOVICH[/url] Это эталон, на который и ...