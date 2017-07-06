Доработка адаптивной верстки лэндинга

HTML-версткаЗакрыт10 заявок275 просмотров
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Есть сверстанный лэнд, есть беда с адаптивкой. Есть правки для нее на ключевые экраны. Нужно оперативно их внести. Цена? Сроки? 

Правки по ссылке yadi.sk/d/HNDRrLMh3KpWee

Лэнд в psd  

yadi.sk/i/UGbpe4pO3KpVXz 

yadi.sk/d/57swQC7_3KbUeP

Оплата поэтапно либо в конце

6 лет назад
strash8015
Алексей 
34 годаФранция
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
AndrewTishenko
Андрей 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$15
4 дня
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