Требуется Frontend специалист – верстальщик. Laravel

https://yadi.sk/d/MHF6WKsC3KpxXK вот верстка отзывы как-то не так крутятся линия с низу - это как будто линия прогресса. отзывы перелистываются и чем ближе к концу - тем больше она заполняется красным когда дошли до конца - вся линия красная