Адаптивная верстка лендинга + мобильная версия

ВАЖНО! Ознакомьтесь со всей сложностью задания перед добавлением заявки и укажите максимальные сроки!

Ссылка на проект: https://paper.dropbox.com/doc/GB-0Tbqad0iRdBo30wtEfims

Есть все файлы, нарезки, видео как и что должно функционировать.

Прошу отозваться исполнителей с хорошим опытом и которые сейчас не загружены.

Очень важно сделать в очень минимальные сроки. Готов доплатить за оперативность.