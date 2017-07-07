Адаптивная верстка лендинга + мобильная версия

$350
HTML-версткаЗакрыт6 заявок477 просмотров
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ВАЖНО! Ознакомьтесь со всей сложностью задания перед добавлением заявки и укажите максимальные сроки!

Ссылка на проект: https://paper.dropbox.com/doc/GB-0Tbqad0iRdBo30wtEfims

Есть все файлы, нарезки, видео как и что должно функционировать. 

Прошу отозваться исполнителей с хорошим опытом и которые сейчас не загружены.

Очень важно сделать в очень минимальные сроки. Готов доплатить за оперативность.

6 лет назад
proIT
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
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