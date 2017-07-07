Верстка страницы категории Joomla+virtuemart с функц. изменениями(PHP)

Вот наш сайт: http://www.bestvinyl.ru/

Страница с дочерними категориями: http://www.bestvinyl.ru/shop/category/1030/nakleyki-na-telefon.html

Страница категории с товарами: http://www.bestvinyl.ru/shop/category/1589/nakleyki-na-telefon/avto-i-moto.html

Необходимо:

1) Убрать строку поиска со всех страниц на сайте, включая страницу товара и главную страницу. Поиск поместить под логотип как в макете.

2) Сверстать страницу с дочерними категориями и страницу категории с товарами в соотвествии с макетом.

3) Мини-изображения категорий и товаров сейчас 150х150 пикс, берутся из БД. В БД для каждого товара и каждой категории прописано Основное изображение и Мини-изображение. Чтобы выводить превьшки категорий и товаров в том размере, в каком они в макете, нужно отойти от механизма вывода мини-изображений, и выводить Основные(большие) изображения, масштабируя под меньший размер. Обращаю внимание, что в некоторых категориях, например как по ссылкам выше, в случае выбора какого-нибудь устройства из меню "Выберите свое устройство" на изображение товара или дочерней категории накладывается очертание выбранного девайса(png картинка), в оригинале эти пнг все большого размера, масштабирование уже настроено, нужно лишь изменить значения до какого размера их нужно масштабировать в соответствии с новыми размерами превью категорий и товаров.

4) Ввести возможность сортировки товаров по популярности, модернизировав стандартный механизм Virtuemart. Популярность оцениеваем по количеству продаж каждого товара, таблица jos_vm_product , столбец product_sales. Товары с наибольшим значением выводим первыми, так по убыванию. Сейчас в движке соритровка выключена. Можно просто включить, и появятся стандартные варианты(по цене и т.п.)

5) Ввести возможность для каждой категории устанавливать баннер, как в макете "дочерние.psd" через админку Virtuemart. На странице категории в админке делаем новую вкладку баннер и возможность его загрузить, используя стандартный механизм, как для изображений товара или категории. Если баннер загружен - он появляется на странице соответсвующей категории как в макете, если не загружен - просто ничего не выводится.

6) Реализовать "Хлебные крошки". Есть готовое решение в виде модуля: http://joomla-book.ru/faq/module/breadcrumbs-config

7) На странице категории с товарами в макете название поделено горизонтальной чертой. Например Часть названия товара "Наклейка на телефон" над чертой, и вторая часть названия "Оранжевый городской закат" под чертой. Идея в том, чтобы для каждой категории в админке иметь возможность задать количество слов, которое должно выводится над чертой, например 3, как в примере, а остальное спускать вниз, под черту. Вводим цифровое поле в админке на странице редактирования категории, где можно будет указать сколько слов из названия товара оставлять в первой строчке, остальное автоматом переносится на вторую строчку. Реализовать функцию приемственности: если указать значение для материнской категории, для всех дочерних категорий будет работать правило, заданное для материнской, если в этом поле дочерней категории ничего не указано.

Работать можно на тестовой площадке(клон основного сайта), затем перенести изменения на основной.

Пожалуйста, в ответы к проекту пишите желаемую сумму вознаграждения и срок выполнения.