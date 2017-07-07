Срочно сверстать лендинг

$50
HTML-версткаЗакрыт33 заявки963 просмотра
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нужно сверстать лендинг

сделать анимации как здесь http://webspeed.info/rapid/

макет смотрите в прикреленном файле

6 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад
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