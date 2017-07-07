Верста сайта из PSD в HTML (сайт+админка)

HTML-версткаЗакрыт13 заявок636 просмотров
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Сверстать сайт + админку из psd в html

При верстке нужно учесть особенности скрипта http://h-scripts.ruТ.к нынешний сайт стоит на этом скрипте и новый дизайн, который будет сверстан в html также будет на этом скрипте.

HTML
6 лет назад
guest_14994465369212
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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