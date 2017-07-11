Вёрстка лендинга

Добрый день!

Нужно сверстать лендос + сделать адаптивный дизайн под мобильные устройства.

Нужно:

1. Чистый код

2. Адаптивность.

3. Немного параллакса и анимации (в макете все подсказки есть)

4. Перед сдачей проверка верстки на IE8+, Firefox, Chrome, Safari + мобильные браузеры.

Не нужно:

1. Делать на бутстрапе и других фреймворках.

Ссылка на дизайн:

http://i.imgur.com/m7VcrMF.jpg

ТЗ поподробнее:

1. Форма обратной связи должна проверять только заполненность поля «Телефон».

После отправки формы пользователь должен перенаправляться на страницу «/thank_you».

Это копия главной, её верстать не нужно.

2. По клику на «бургер» должна выезжать менюшка. Только для мобильных устройств.

3. Блок «Опросный лист»

Нужен скрипт Drag&Drop с возможностью загрузки файлов. Файлы: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .rtf

После загрузки должна появиться форма обратной связи с 2 полями «Имя» и «Телефон» (в макете они есть).

На почту отсылаем форму и файлик.

4. Блок «Наши проекты»

По клику на картинку переключается блок описания проекта ниже.

В описании слайдер-листалка дополнительных изображений. По клику на фоточку — открытие галереи.

Использовать Fancybox.

5. Блок «Клиенты говорят о нас» и «Сертификаты»

Кликабельные фотографии в лайтбоксе.

Тот же Fancybox.

6. Блок контактов

На фоне интерактивная карта.

Пожалуйста, прикладывайте сроки и стоимость исполнения.