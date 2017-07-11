Вёрстка лендинга

[b]ВАЖНО[/b]! Ознакомьтесь со всей сложностью задания перед добавлением заявки и укажите максимальные сроки! Ссылка на проект: [url=https://paper.dropbox.com/doc/GB-0Tbqad0iRdBo30wtEfims]https://paper.dropbox.com/doc/GB-0Tbqad0iRdBo30wtEfims [/url]Есть все файлы, нарезки, видео как и что должно функционировать. Прошу отозваться исполнителей с хорошим опытом и которые сейчас не загружены. Очень важно сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно сверстать лендос + сделать адаптивный дизайн под мобильные устройства.
Нужно:
1. Чистый код
2. Адаптивность.
3. Немного параллакса и анимации (в макете все подсказки есть)
4. Перед сдачей проверка верстки на IE8+, Firefox, Chrome, Safari + мобильные браузеры.
Не нужно:
1. Делать на бутстрапе и других фреймворках.
Ссылка на дизайн:
http://i.imgur.com/m7VcrMF.jpg
ТЗ поподробнее:
1. Форма обратной связи должна проверять только заполненность поля «Телефон».
После отправки формы пользователь должен перенаправляться на страницу «/thank_you».
Это копия главной, её верстать не нужно.
2. По клику на «бургер» должна выезжать менюшка. Только для мобильных устройств.
3. Блок «Опросный лист»
Нужен скрипт Drag&Drop с возможностью загрузки файлов. Файлы: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .rtf
После загрузки должна появиться форма обратной связи с 2 полями «Имя» и «Телефон» (в макете они есть).
На почту отсылаем форму и файлик.
4. Блок «Наши проекты»
По клику на картинку переключается блок описания проекта ниже.
В описании слайдер-листалка дополнительных изображений. По клику на фоточку — открытие галереи.
Использовать Fancybox.
5. Блок «Клиенты говорят о нас» и «Сертификаты»
Кликабельные фотографии в лайтбоксе.
Тот же Fancybox.
6. Блок контактов
На фоне интерактивная карта.
Пожалуйста, прикладывайте сроки и стоимость исполнения.
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