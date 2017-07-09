Правки на OpenCart

[b]ВАЖНО[/b]! Ознакомьтесь со всей сложностью задания перед добавлением заявки и укажите максимальные сроки! Ссылка на проект: [url=https://paper.dropbox.com/doc/GB-0Tbqad0iRdBo30wtEfims]https://paper.dropbox.com/doc/GB-0Tbqad0iRdBo30wtEfims [/url]Есть все файлы, нарезки, видео как и что должно функционировать. Прошу отозваться исполнителей с хорошим опытом и которые сейчас не загружены. Очень важно сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Установить фильтр.
2. Поправить мобильную версию.
3. Подключить функционал выбора цветов.
4. Правки планшетной версии.
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