Правки на OpenCart

[b]ВАЖНО[/b]! Ознакомьтесь со всей сложностью задания перед добавлением заявки и укажите максимальные сроки! Ссылка на проект: [url=https://paper.dropbox.com/doc/GB-0Tbqad0iRdBo30wtEfims]https://paper.dropbox.com/doc/GB-0Tbqad0iRdBo30wtEfims [/url]Есть все файлы, нарезки, видео как и что должно функционировать. Прошу отозваться исполнителей с хорошим опытом и которые сейчас не загружены. Очень важно сделать ...