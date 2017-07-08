Доработка онлайн-калькулятора на JS

Есть небольшой калькулятор на JS (скриншот прилагается), производит расчет количества элементов и стоимости строительной конструкции.

Все уже считает и выводит.

Надо немного подкорректировать вывод результатов, прописать актуальные цены (переменные в скрипте есть, надо их только заполнить актуальными данными).

Потребуется знание JS и HTML.

Ссылку на имеющийся калькулятор и детали задачи - в личке (лучше в скайпе).

Сумма указана примерно, разумный торг по факту обсуждения задачи.