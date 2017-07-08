Вёрстка сайта с адаптацией для мобильных платформ

Коллеги приветствую. ТЗ на вёрстку - https://docs.google.com/document/d/1e4ZoEOWkgHfzTHOpCjt5cXCkiLR_mCmQo4n7vn0Krss/edit исходники в ТЗ От вас обязательно в комментарии 3 лучших проекта по вёрстке с БЭМ-ом. Цена и дата сдачи проекта. Просьба внимательно ознакомиться с ТЗ, потому что вёрстка будет проверяться по нему.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Ищем верстальщика для работы над сайтом
Стоимость работы, описанной в ТЗ: 4000 руб., перевод на яндекс.деньги или банковскую карту
При успешном сотрудничестве, на вёрстку передаются дополнительные страницы, общей стоимостью 5500 руб.
По желанию, оплату и саму работу можем разбить на небольшие этапы, но работаем строго без предоплаты
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