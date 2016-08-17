Добавить персонаж в игре!

Добрый день!

Нужно добавить персонаж Little Wu в игре Penguin Adventure на Unity.

Сейчас персонаж который в игре присутствует сделан по частям тела. Новый персонаж который нужно добавить сделан из спрайтов.

Очень важно вывести все скрипты и все что связано с новым персонажем в отдельную папку, так что бы можно было его добавить в уже готовую игру и не влияло это на другие файлы.

Все материалы предоставлю.

Спасибо!