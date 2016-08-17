Добавить персонаж в игре!

$15
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Добрый день! 

Нужно добавить персонаж Little Wu в игре Penguin Adventure на Unity.

Сейчас персонаж который в игре присутствует сделан по частям тела. Новый персонаж который нужно добавить сделан из спрайтов. 

Очень важно вывести все скрипты и все что связано с новым персонажем в отдельную папку, так что бы можно было его добавить в уже готовую игру и не влияло это на другие файлы.

Все материалы предоставлю.

Спасибо!

7 лет назад
dany994
Андрей 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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