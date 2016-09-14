Создать загрузчик игры.

В прикр. файле: - .fla с флэш-объектом. - 2 картинки (сама картинка и картинка-указатель нужного места, куда нужно вставить флэш-объект). В .fla нужно: 1. а) Выбросить старую картинку с текстом домена. б) Вставить нужную, с деревянной вывеской ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уже есть:
1. Загрузка ресурсов с сервера в случайном порядке
Необходимо:
1. Загрузку ресурсов (картинок и swf файлов) по очереди ограничив количество соединений с сервером.
2. Найти ошибку и поправить при регистрации/логине в игру.
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